Tekirdağ’da silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 6 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçeye bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden ekiplerce, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Kavgaya karıştığı iddia edilen E.K, R.Ş, Ş.K, B.K, H.K. ve S.Ç. gözaltına alındıktan sonra emniyette sorguya alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve H.K. tutuklanırken, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.