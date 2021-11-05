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Tekirdağ’da "Organ Bağışı Haftası" etkinlikleri

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası münasebetiyle organ ve doku nakli konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir program düzenlendi.

TEKİRDAĞ 05.11.2021, 10:41
Tekirdağ’da "Organ Bağışı Haftası" etkinlikleri

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası münasebetiyle organ ve doku nakli konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir program düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Ne yazık ki insan ancak organ alıcısı durumuna gelince organ bağışının önemini fark edebiliyor. Organ bağışı konusuna toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. Bizim ya da en sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacı olursa ne yaparız? Onları yaşatmak için nelerden vazgeçebileceğimizi bir düşünelim. Ülkemizde 292 bin 210 organ nakli bekleyen hasta var” dedi.

Türkiye’de her yıl 3-9 Kasım tarihlerinin organ bağışının önemini anlatarak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla “Organ Bağış Haftası” olarak kutlandığını hatırlatan Vali Aziz Yıldırım ise şunları söyledi:

"Hastaların hayat süresi ve kalitesinde, ülke ekonomisi ve iş gücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezlikleri önemli bir sorun olarak görülmekte, organ bağışı ve nakli sayılarının artırılması hedeflenmektedir. Organ bağışın artırılması için kamuoyunda konu ile ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı konusunda teşvik edilmesi gereklidir. Organ bağışı, kişinin hayatta iken kendi iradesiyle organlarının bir kısmının veya tamamının ölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Organ bağışı konusunda son yıllarda Türkiye’de oldukça büyük atılımlar görülmüşse de 2020 itibarıyla yaklaşık 290 bin hasta organ bağışı için sıra beklemeye devam etmektedir. Bu sayının büyük bir çoğunluğunu böbrek nakli bekleyen hastalar oluşturmaktadır. Bu hastaların tek umudu organ bağışıdır. Bu insanlara umut olmak için organ bağışında bulunalım, yakınlarımızı bu konuda bilinçlendirelim ve ancak bu sayede ihtiyacımız olduğunda organ bulabileceğimizi bilelim. Hayatını kaybeden bir insan böbrek, karaciğer, akciğer, kalp, bağırsak, pankreas ya da kornealarını bağışlayarak birçok insana sağlıklı bir hayat armağan edebilir. Bağışlanmış bir organ, başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır."

"İnsanlarımız organ bağışını yanlış anlamaktadır"

"Organ bağışı konusuna halkımızın soğuk bakmasının sebebi, organın insan yaşıyorken alınmasıdır" diyen Vali Yıldırım, "Fakat durum tam da öyle değildir. Organ bağışı yapılabilmesi için kişinin beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Beyin ölümü dendiği için insanlarımız bunu yanlış anlamaktadır. Teknoloji beyin ölümü ile diğer organların ölümü arasındaki süreyi açmıştır. Örneğin yaşanan bir kaza sonrasında beyni ağır hasar gören bir insanın beyni soluk alıp verme emrini veremez. Soluk alamaz ve ölür ama hastaneye yetişir ve makineye bağlanırsa beyin emir veremese de vücudun yapması gerekenleri makine yapar. Beyin ölümü kavramı insanların o halidir. Yani yaşayan bir canlı değil makinelerle yaşatılan bir canlı haline gelmektedir. Vatandaşlarımız, bu kavramı tam olarak bilmedikleri için organ bağışı konusunda çekimser davranmaktalar. Bu konuda vatandaşlarımızın daha fazla bilinçlenmesi, organ bağışlayan kişi sayısını artıracaktır. Organ bağışı konusunda empati yapmalıyız, organ bağışına muhtaç olan biz ya da yakınımızdaki biri olabilir” diye konuştu.

Program, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ebru Gelgeç’in organ bağışı ile ilgili sunumuyla devam etti. Daha sonra organ nakli yapılan Ali Ardan, organ nakli sayesinde hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

Programa Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Cengiz Kalkan, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, İl Organ Nakil Koordinatörü Uz. Dr. Ebru Gelgeç, organ bağışında bulunan bireyler (donör), organ nakli olan hastalar, sağlık personelleri ve vatandaşlar katıldı.

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