Tekirdağ’da on binlerce trafik detektifine eğitim verildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilk, orta ve lise seviyesindeki on binlerce öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik bilinci aşılamak ve trafik güvenliği farkındalığı sağlamak amacıyla başlatılan Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Tekirdağ il genelinde bulunan İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı boyunca planlanan eğitimlerde 14 bin 582 İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencisinin, okulları ziyaret edilerek eğitim ve seminerler verildi.

3 bin 706 ilkokul ve ortaokul öğrencisine de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Trafik Eğitim Parkında, genel trafik kuralları, okul servis araçlarına inme binme kuralları, yayanın uyması gereken trafik kuralları ve bisiklete binme kuralları konularında trafik eğitim seminerleri düzenlendi. Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde, 4 bin 527 okul servis aracı kontrol edilerek 630 okul servis araç şoförü ve rehber personeline, trafik eğitimi verildi.