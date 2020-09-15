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Tekirdağ’da okullar dezenfekte ediliyor
TEKİRDAĞ’IN KAPAKLI İLÇESİNDE, YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVID-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ.
TEKİRDAĞ 15.09.2020, 15:28
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okullar dezenfekte edildi.
Korona virüs ile mücadele sürecinde halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlar, kamu binaları ile cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte eden Kapaklı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında derslikler, öğretmenler odası, tuvalet ve lavabolar ile koridorlar insan sağlığına, çevreye zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler ile dezenfekte ediliyor.
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