Tekirdağ’da okullar dezenfekte ediliyor

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında okullar dezenfekte edildi.

Korona virüs ile mücadele sürecinde halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlar, kamu binaları ile cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte eden Kapaklı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında derslikler, öğretmenler odası, tuvalet ve lavabolar ile koridorlar insan sağlığına, çevreye zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler ile dezenfekte ediliyor.