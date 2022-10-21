Tekirdağ’da okuldan binlerce liralık malzeme çalan hırsızlar yakalandı

Tekirdağ’da bir okuldan değeri 50 bin lirayı aşan elektronik malzemeleri çalan hırsızlar, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir okuldan, değeri 50 bin liranın üzerinde olan elektronik malzemeleri çalan hırsızlar, emniyet güçlerinin tahkikatı sonucu yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Oktay Sinanoğlu Anadolu Lisesinin kantin bölümünün camından içeriye giren iki şahıs, okulda eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan 1 adet sinevizyon sistemi, 1 adet ses sistemi, 1 adet güç kaynağı, 1 adet ses dağıtıcısı ve ışık dağıtıcısı ile uzaktan kumanda çaldı.

Değeri 50 bin liranın üzerinde olan cihazları çalan hırsızlar, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli güven timleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki tahkikat sonucu yakayı ele verdi. Gözaltına alınan Duday B. ve Ahmet D. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.