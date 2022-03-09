Tekirdağ’da öğrencilere siber eğitimi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kentteki öğrencilere yönelik siber eğitimleri devam ediyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube personelince siber suçların gerçekleşmeden engellenmesine yönelik okullarda verilen eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde saat 13.30 ve 15.30 arasında Süleymanpaşa ilçesindeki bir ortaokuldan 200 öğrenciye ve 10 öğretmene güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verilerek, broşür dağıtıldı. Bu sayede öğrenciler ve öğretmenler internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu.