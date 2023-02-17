Tekirdağ’da Ocak ayında 2 bin 32 konut satıldı

2023 Ocak ayında 2 bin 32 konut satılan Tekirdağ, ülke genelinde konut satışında 12. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu. 2 bin 32 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,1’i Tekirdağ’da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 12. sırada yer aldı.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 466 olarak gerçekleşti

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 466 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 ile 7. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,9’luk payı ile 6. sırada yer aldı. Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda bin 566 konut el değiştirdi.

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 42 konut ile Tunceli oldu.