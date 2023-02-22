Tekirdağ’da motorlu araç sayısı 302 bine yükseldi

2023 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 302 bin 237 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri verilerine göre Tekirdağ’daki toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 393, bir önceki yılın aynı ayına göre 12 bin 595 (yüzde 4,3) adet artarak 302 bin 237 adet oldu.

Tekirdağ’da Ocak ayında 9 bin 92 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 9 bin 92 taşıt içinde otomobil yüzde 68 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,1 ile kamyonet, 4,8 ile traktör ve 4,5 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,6’sını ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Tekirdağ, toplam 302 bin 237 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip.