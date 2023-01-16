Tekirdağ’da meslek liselerinden ekonomiye 49 milyon 862 bin 253 TL katkı

Tekirdağ’daki meslek liseleri, eğitim-üretim-istihdam döngüsünün güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu çerçevede Tekirdağ’daki meslek liseleri, 5 yılda ekonomiye 49 milyon 862 bin 253 lira katkı sağladı.

Tekirdağ’daki meslek liselerinde bulunan döner sermaye işletmeleri, eğitim-üretim-istihdam döngüsünün güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesinde önemli bir rol oynuyor. Tekirdağ’daki 24 meslek lisesinin bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren döner sermaye işletmelerinde öğrenciler eğitim döneminden itibaren üretim faaliyetlerinin içinde bulunarak el becerilerini geliştirirken, gerçek üretim ortamlarında kazanmış oldukları deneyimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu standartlarda tasarım ve üretim becerilerine sahip olarak mezun oluyor. Aynı zamanda öğrenciler, bir asgari ücrete kadar üretimden pay alabiliyor.

Meslek liselerinin bünyesinde bulunan döner sermaye işletmelerinde beş yılda 49 milyon 862 bin 253 bin TL tutarında ciro elde edilerek, ekonomiye önemli bir katkı sağlanmış oldu. 2022 yılında ise 18 milyon 564 bin 405 TL ciro elde edildi.

2022 yılında en yüksek Ciro 5 milyon 407 bin 537 TL ile Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilirken, alan bazında en yüksek ciro 4 milyon 562 bin 946,06 TL ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanında elde edilmiş oldu.

e-ticaret mağazası açıldı

Taşımalı eğitim yapan öğrenciler ile Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Tekirdağ Vergi Dairesi, Tekirdağ Defterdarlığı, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tekirdağ İl Müftülüğü, Tekirdağ Ticaret Borsası gibi kamu kurum ve kuruluşları özel işletmeler için öğle yemeği üretimi yapılarak dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede günlük 2 bin kişilik yemek üretimi ve dağıtımı gerçekleştiriliyor. Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde bulunun uygulama otellerinde konaklama ve restoran hizmeti veriliyor. "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı" bölümü bulunan okullar tarafından ev, okul ve ofisler için mobilya malzemesi, ders araç gereçleri üretimi gerçekleştiriliyor. "Tekstil Teknolojisi" alanında ev tekstili, hazır giyim, maske, iş kıyafetleri başta olmak üzere çok farklı ürünlerin üretimi, tarım alanında sebze, meyve, mantar ve tarla bitkileri yetiştiriciliği faaliyetleri yapılarak elde edilen ürünler, döner sermaye işletmesi aracılığı ile tüketiciye ulaştırılıyor. Kimya teknolojileri alanında her el sabunu, kolonya, yüzey temizleyici, sıvı deterjan başta olmak üzere her türlü temizlik ve hijyen malzemesinin üretimi yapılıyor.

Okullar için ise PLC deney, setleri, denge tahtası, özel eğitim öğrencileri için ahşap ders materyalleri olmak üzere eğitim setlerinin üretimi, ulaştırma hizmetleri alanı bulunan okullar tarafından lojistik ve taşımacılık faaliyetleri organize ediliyor. Aynı zamanda okullar üretmiş oldukları bu ürünleri MEB Pasaj platformu üzerinden PTT aracılığıyla tüketiciyle buluşturarak e-ticaret deneyimi de kazanmış oluyor. Tekirdağ’da 9 okulun döner sermaye işletmesinin e-ticaret mağazası açılmış durumda.