Tekirdağ’da mehteranlı Zafer Bayramı kutlaması

Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi. Mehteran takımının başı çektiği fener alayı renkli görüntülere sahne oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Tekirdağ’da gecede devam etti. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil alanda fener alayı düzenlendi. Fener alayına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Yelken Kulübünde başlayan fener alayının başını mehteran takımı çekti. Mehteran takımının marşları sahil alanda yeri göğü inletirken, yüzlerce kişinin zafer bayramı için katıldığı yürüyüş, kentte bulunan Rumeli iskelesinde sona erdi.