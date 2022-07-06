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Tekirdağ’da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kuruyemişçiler, pastane, kasaplar ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ 06.07.2022, 10:17
Tekirdağ’da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kuruyemişçiler, pastane, kasaplar ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim ve satış alanlarını kontrol etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı’nın yaklaşması nedeniyle halkımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesinin temini amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından ilçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan kasap, unlu mamul, kuruyemiş ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirdiğimiz denetimler devam etmektedir" denildi.

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