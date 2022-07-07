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Tekirdağ’da Kur’an kursu öğrencileri piknikte buluştu

Tekirdağ’da yaz döneminde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler düzenlenen piknikte bir araya geldi.

TEKİRDAĞ 07.07.2022, 10:30
Tekirdağ’da Kur’an kursu öğrencileri piknikte buluştu

Tekirdağ’da yaz döneminde Kur’an-ı Kerim eğitimi alan öğrenciler düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde okulların yaz tatiline girmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz kurslarına katılarak, bir yandan Kur’an eğitimi alırken bir yandan da dini bilgilerini geliştiren öğrenciler düzenlenen piknikte buluştu.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde bulunan Altınova Yeni Camii ve Zeliha Yarapsanlı Kız Kur’an kurslarına katılan öğrenciler düzenlenen piknikte buluştular.Mahallede bulunan bir çay bahçesinde düzenlenen piknikte top oynayıp eğlenen öğrenciler, verilen ikramların ardından kurslarda öğrendikleri duaları okuyarak bir sunum yaptılar.

Sunumun ardından öğrencilere hitap eden Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın, “Rabbime şükürler olsun ki böyle güzel bir ortamda, hayırlı bir amaç için buluştuk. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız yaz kurslarında da eğitimlerine devam ediyor. Mahallemizdeki camimizde ve Kur’an kursumuzda eğitim alan çocuklarımızın kaynaşması, ileriye dönük arkadaşlık kurması ve aynı mahallede yaşamanın dayanışmasını şimdiden sağlanmasını arzuluyoruz. Ait oldukları topraklara karşı bağlılık mahallemizin geleceği için önemli olduğunu düşünüyorum. Geleceğin yazarları, öğretmenleri, hâkimleri, savcıları, iş insanları bu yavrularımız arasından çıkacaktır. Onların yetişmesinde gayret gösteren ailelere ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin” ifadelerini kullandı.

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