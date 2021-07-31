Tekirdağ’da koruma altında 18 bin 537 yabancı var

Tekirdağ’da göçmenlerle ilgili düzenlenen toplantıda, kent genelinde koruma altında 18 bin 537 yabancı uyruklu şahıs olduğu belirlendi.

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tekirdağ İl Göç İdaresin Müdürü Ömer Gümüş göç mevzuatı ve insan ticaretiyle mücadele konularını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda konuşan Gümüş, "Çağımızın modern köleliği olarak da ifade edilen insan ticareti suçunun en yalın hali ile bir kişinin rızasının sakatlanarak ticari bir meta gibi alınıp satılmasını veya kişi üzerinden gelir elde edilmesini ifade ettiği,Birleşmiş Milletler verilerine göre; insan ticareti, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinden sonra yasa dışı ve en fazla gelir getiren 3 üncü suç türü olduğu,organize suç örgütlerinin her yıl insan ticareti suçundan 150 milyar dolar gelir elde ettiği,dünya genelinde 40 milyondan fazla insan ticareti mağduru olduğunun tahmin edildiği ve mağdurların %71’i kadınlardan, %25’i ise çocuklardan oluşuyor" dedi.

İnsan ticareti suçunun en sık görülme biçimlerinin; zorla fuhuş yaptırma, cinsel sömürü, zorla evlendirme, çocuk evlilikleri, çocuk satışı, zorla dilendirme, çocuk askerlik, organ ticareti şeklinde görüldüğünü dile getiren Gümüş,"Türk vatandaşı ve yabancı ayrımı yapılmaksızın insan ticareti ile mücadele görevinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olup bu duruma uyan bir fiile şahit olan tüm vatandaşlarımızın durumu 157 Yabancılar İletişim Merkezi’ne ya da kolluk birimlerine bildirimde bulunmasının bir insanlık görevi olduğunu belirtti.Ayrıca Müdürlüğümüzce, insan ticareti ile mücadelede farkındalığı artırmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ilimiz belediyeleri ile işbirliği yapılarak konu ile ilgili afişlerin, belediyelere ait dijital panolarda yayımlanmasını ve toplu taşıma araçlarında bilgilendirme afişlerinin sergilenmesinin sağlandık" dedi.

Ayrıca geçici koruma statüsü ve ikamet iznine tabi olmak üzere toplamda Tekirdağ’da 18 bin 537 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.