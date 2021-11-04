Tekirdağ’da "Kızılay Haftası" etkinliği

Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı tarafından “Özel Temalı Kızılay Haftası Etkinliği” programı düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Kızılay’ın kurulduğu günden itibaren dil, din, ırk, statü ayrımı göstermeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlara çare olarak ilk akla gelen kurum olduğunu hatırlattı.

Programda “Tarihsel Sürecinde Kızılay” konulu sunumunu yapan Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Nuran Koltuk ise, şunları söyledi:

"Hilali Ahmer Cemiyeti Tazminat Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli konulardaki hassasiyeti dikkate alınarak kurulmuştur. Cemiyet kuruluş adını Avrupa’nın yardım kurumu Salib-i Ahmer’den yani Kızılhaçtan esinlenerek atılmış ancak bir İslam ülkesinde hac sembolünün kullanılmasının uygun olmayacağı düşünülerek ay sembolü benimsenmiştir. Kuruluşundan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu ile Batı dünyası arasında bir köprü vazifesi üstlenen Hilali Ahmer Cemiyeti devlete ve topluma yardım alanından çok daha öteye uzanan bir kurulu olmuş, faydalarını daha ilk yıllarında sunmaya başlamıştır. Hilali Ahmer Cemiyeti ya da bugünkü adı ile Kızılay Osmanlı Devleti’nin 1864’te imzaladığı Cenevre Sözleşmesi gereği olarak hayata geçirilmiştir. Sultan Abdülaziz ve annesinin koruması altında Tıbbiye Nazırı Marko Paşa, Doktor Abdullah Bey ve Ömer Paşanın öncülüğünde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla 11 Haziran 1868 tarihinde kurulmuş, 14 Nisan 1877de Osmanlı Hilal-i Ahmer adını almıştır. 1923’te ismi Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirilirken 1935’te Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği direktifle Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak anılmaya başlanmıştır. Son isim değişikliği ise 1947’de yapılmış ve ismi Türkiye Kızılay Derneği olarak değiştirilmiştir."

Konuşmaların ardından Vali Aziz Yıldırım, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt’a plaket, eşi Güllühan Yıldırım da Öğretim Görevlisi Nuran Koltuk’a çiçek taktim etti. Toplu fotoğraf çekimi ve Türk Kızılay temalı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

Programa Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım’ın yanı sıra 26. Dönem Milletvekili Ayşe Doğan, Vali Yardımcısı Fidan Bozkır, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Nuran Koltuk, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Kızılay personelleri, Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.