Tekirdağ’da kadınlara rahim kanseri anlatıldı

Malkara Aile Sağlığı Merkezi görevlileri, ‘Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında kadınlara bilgilendirmede bulunuyor.

Aile Sağlığı Merkezlerine gelen kadınlara rahim ağızı kanseri, erken tanı ve kanser belirtileri hakkında bilgilendirme, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Nurten Kaynak Göztepe ve Pınar Kahyaoğulları tarafından yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kadınlara kanserden korkulmaması gerektiğini belirterek, bu tür durumlarda erken teşhiste hastanın çok büyük oranda tedavi edilebildiğini, belli yaşlardaki kadınların meme ve rahim ağzı için kontrollerini yaptırmalarını, erkeklerde de kolon tanısı için kontrole gidilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Erken teşhis hayat kurtarır

30-65 yaş arasındaki kadınlara Rahim Ağzı Kanseri (HPV) taraması için KETEM veya aile hekimine başvurmaları önerildi. Rahim Ağzı Kanseri ile ilgili her yıl düzenli olarak kadın doğum uzmanına gidilmesi gerektiği vurgulandı. Kötü beslenme, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve sigara kullanımının rahim ağzı kanserinin nedenleri arasında olduğuna dikkat çekildi.