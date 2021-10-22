banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Dolar 9,50 seviyesinde
Dolar 9,50 seviyesinde
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!

Tekirdağ’da istihdam ve meslek eğitim toplantısı

Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2021 yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı görüşüldü.

TEKİRDAĞ 22.10.2021, 09:54
Tekirdağ’da istihdam ve meslek eğitim toplantısı

Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2021 yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı görüşüldü.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda İl Müdürü Yaşar Esen tarafından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı görüşüldü. Ardından Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi doğrultusunda 2. Eylem Planı (2019-2021) kapsamında yapılan faaliyetler görüşüldü.

Sonrasında Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler’in (NEET) istihdama katılabilmesi için yapılan çalışmalar görüşüldü. Dilek temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Vali Yıldırım’ın yanı sıra İl İstihdam Kurulu Üyeleri katıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2