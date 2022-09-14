Tekirdağ’da ilk öğretim haftası renkli kutlandı

Tekirdağ’da ilköğretim haftası çerçevesinde kutlama programı düzenlendi.

2022 - 2023 eğitim ve öğretimin başlaması çerçevesinde Tekirdağ’da ilköğretim haftası töreni düzenlendi. Çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Tören daha sonra öğrencilerden oluşan folklor ekibinin halk oyunları gösterisi ile devam ederken, öğrencilerin halk oyunları gösterisi katılımcılardan tam not aldı.