Tekirdağ’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi

Tekirdağ’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Tekirdağ’a gelen vatandaşlara İİMEK üyesi kurumlar tarafından verilen hizmetler hakkında, ilgili kurum temsilcileri tarafından İİMEK’e bilgi sunuldu.

İİMEK Toplantısı, Vali Vekili Kaan Peker başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda İl Müdürü Yaşar Esen tarafından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı. Ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve bağlı hizmet merkezlerince yürütülen aktif iş gücü hizmetleri çerçevesinde kurs ve programların denetimleri ile ilgili olarak, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 13. maddesine istinaden Denetim Kurulları tarafından oluşturulan denetim kurulu raporları hakkında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna (İİMEK) bilgi sunuldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden Tekirdağ iline gelen vatandaşlara İİMEK üyesi kurumlar tarafından verilen hizmetler hakkında, ilgili kurum temsilcileri tarafından İİMEK’e bilgi sunuldu. Devamında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün il genelindeki okullarda açılacak alan ve dal talepleri görüşüldü. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Vali Vekili Kaan Peker’in yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut ve İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.