Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzerinde İbrice Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu istikametinden Malkara yönüne seyir halinde olan Yaşar Avcı (38) idaresindeki 59 AAD 279 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adnan Atar (59) yönetimindeki 59 LR 110 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Yaşar Avcı (38), Adnan Atar (59) ve Arife Çelik (60) yaralanarak ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde çevre güvenliğini sağlayan ve kaza sonrasında bölgedeki trafik akışını kontrol eden Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.