Tekirdağ’da iki günlük Zafer Bayramı kutlama programı

Süleymanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla iki gün sürecek etkinlikler organize etti. Resmi törenlerin yanı sıra, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından fener alayı ve konserler düzenlenecek.

Yaklaşık 2 yıldır korona virüsü salgını nedeniyle festivaller, şenlikler ve bayram kutlamaları gibi etkinliklerin gerçekleştirilememesinin ardından, aşılama oranlarının artması ile birlikte salgın tedbirleri kapsamında toplu etkinlikler yapılabilmeye başlandı. Süleymanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, bayram coşkusunu zirveye çıkarmak amacıyla resmi kutlama törenlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler organize etti.

Bayram coşkusu iki güne yayılacak

İki güne yayılan etkinlik programında fener alayı, halk oyunları gösterileri ve konserler yer alıyor. 30 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30’da vatandaşların katılımıyla Fener Alayı gerçekleşecek.

Fener Alayı, Tekirdağ Yelken Kulübü önünden başlayıp, sahil boyunca sürerek Barış ve Özgürlük Parkı’nda sona erecek. Fener Alayının ardından Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu’nun hazırladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Gösterisi vatandaşların beğenisine sunulacak. Gösteri saat 21.00’da Amfi Tiyatro’da yapılacak. Gecenin son etkinliği ise saat 22.00’da Amfi Tiyatro’da sahne alacak olan Tekirdağlı şarkıcı Burak Kibar konseri olacak.

İkinci gün Zeynep Bastık sahne alacak

Etkinlik takviminin ikinci gününde ise son dönemde sesi ve şarkılarıyla şöhret basamaklarını hızla tırmanan şarkıcı Zeynep Bastık, Tekirdağlılarla buluşacak. Sahil Dolgu Alanda gerçekleşecek konser saat 21.00’da başlayacak. İki günlük programın sunuculuğunu ise televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Özlem Yıldız yapacak.