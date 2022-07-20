Tekirdağ’da, Haziran ayında 3 bin 873 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tekirdağ’da 2022 yılı Haziran ayında 3 bin 873 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. 3 bin 873 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,6’sı Tekirdağ’da gerçekleştirilerek, en çok konut satışı yapılan iller arasında 8’inci sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul, 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara; 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı bin 81

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı bin 81 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,9 ile 45’inci sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,7’lik payı ile 6’ncı sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artışla 170 bin 317 oldu.

Tekirdağ’da 2 bin 792 konut el değiştirdi

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 792 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 72,1 olarak açıklanırken, Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,5’lik pay alarak 8’inci sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 109 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 556 bin 81 oldu.

Türkiye genelindeki 150 bin 509 konut satışının 44 bin 732’si (yüzde 29,7) ilk satış, 105 bin 777’si ise (yüzde 70,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 3 bin 873 konut satışının bin 30’u (yüzde 26,6) ilk satış, 2 bin 843’ü ise (yüzde 73,4) ikinci el satış olarak gerçekleşti.