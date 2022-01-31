Tekirdağ’da göç toplantısı

Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İl Göç Kurulunun 2022 yılının il toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda uyum konusu konuşuldu.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen İl Göç Kurulu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

2022 yılının ilk Göç Kurulu toplantısında açılış konuşması Vali Aziz Yıldırım tarafından yapıldı. Ardından söz alan İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, Tekirdağ’daki yabancılar hakkında istatistiki bilgileri aktardıktan sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde geliştirilen Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE) projeleri hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ’da yaşayan yabancıların ülkedeki hayata uyum sağlamalarına ve vatandaşlarla karşılıklı uyum içinde yaşamalarına dair faaliyetlerin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısına, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve kurul üyeleri katıldı.

İl Göç Kurulu Üyeleri’nin görüş ve önerilerinin ele alındığı toplantı, Kurulun bir sonraki toplantısı için gündemin belirlenmesi ile sona erdi.