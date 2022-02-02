Tekirdağ’da geri dönüşüm yolu ile 4 kütüphane yapıldı

Tekirdağ’da 4 okulda geri dönüşüm projesi kapsamında 4 kütüphane yapıldı.

Okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projelerini birleştirerek 2022 yılı Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje 25 günde tamamlandı. Böylece, 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırıldı.

Bu kapsamda Çorlu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Çerkezköy Cumhuriyet İlkokulu, Kapaklı Cumhuriyet İlkokulu ve Süleymanpaşa Hüseyin Pehlivan İlkokulu’nda geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak kütüphaneler oluşturuldu.

Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri sıfır atık projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi.