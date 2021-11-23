Tekirdağ’da Ekim ayında 3 bin 335 konut satıldı

TÜİK verilerine göre Tekirdağ’da 2021 yılı ekim ayında 3 bin 335 konut satıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı son verilere göre, Türkiye genelinde 2021 yılı ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı. 3 bin 335 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4’ü Tekirdağ’da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 9’uncu sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla, 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 932

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 932 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,9 ile 2’nci sırada yer aldı. Tekirdağ ili Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,3’lük payı ile 6’ncı sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak ve ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.

2 bin 403 konut el değiştirdi.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 403 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 72,1 olarak açıklanırken, Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,2’lik pay alarak 12’nci sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 109 bin 352 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. Ocak ve ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 876 bin 635 oldu.

Türkiye genelindeki 137 bin 401 konut satışının 41 bin 914’ü (yüzde 30,5) ilk satış, 95 bin 487’si ise (yüzde 69,5) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da ise 3 bin 335 konut satışının bin 57’si (yüzde 31,7) ilk satış, 2 bin 278’i ise (yüzde 68,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti.