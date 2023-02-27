Tekirdağ’da deprem riskleri masaya yatırılıyor

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaraların sarılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diğer yandan, deprem açısından riskli bölgelerden biri olan Tekirdağ’da muhtemel bir depreme karşı alınacak önlemler masaya yatırılmaya başlandı.

Bu konuda ilk adımı atan Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi oldu. İki kurum arasında hazırlanan protokol ile hayata geçirilecek olan acil eylem planı çerçevesinde, Tekirdağ merkez ilçe Süleymanpaşa’da bulunan başta eski binalar ve riskli zemine sahip olduğu bilinen bölgeler olmak üzere zemin etütleri ve binaların risk analizleri ivedilikle gerçekleştirilecek.

Karşılıklı protokol imzalandı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’daki binaların durumları ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer ile bölüm öğretim görevlilerini misafir etti. İlgili birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda başta Hatay olmak üzere deprem bölgesinde bina ve zemin analizleri yapan öğretim görevlilerinden bilgi alan Başkan Yüksel, toplantının ardından Rektör Şahin ile birlikte protokole imza attı.

Daha sonra NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin ile birlikte açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yüksel, verdiği destekten ötürü Şahin’e teşekkür etti. Yüksel, “Asrın felaketi, deprem gerçeği ile her an karşı karşıya bulunduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Devlet-Millet dayanışmasıyla afetin yaraları hızla sarılmaya çalışılırken, biz de şehrimiz için acil eylem planı çerçevesinde önemli bir projeye ‘Bismillah!’ diyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde hayata geçireceğimiz projeyle, Süleymanpaşa’mızdaki riskli zemin ve eski binalar öncelikli olmak üzere tüm binaların risk analizlerini yaparak, şehrimizin zemin etütlerini mikro düzeyde yenileyeceğiz. Bu hayati projemizin şimdiden tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Şahin de zemin etütleri ve bina risk analizlerinin son derece önem arz ettiğini belirterek gerçekleştirdikleri işbirliğinden dolayı Başkan Yüksel’e teşekkür etti.