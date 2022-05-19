Tekirdağ’da coşkulu "19 Mayıs" kutlaması

Tekirdağ’da Gençlik Haftası sebebiyle gençlik yürüyüşü düzenlendi, ardından söylenen şarkılarla kutlama sona erdi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen ‘Gençlik Haftası’ etkinlikleri renkli anlara sahne oldu. Süleymanpaşa sahil yürüyüş alanı boyunca devam eden yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler ve gönüllülerin yanı sıra Tekirdağ’da bulunan spor kulüpleri de katıldı. Türk bayrakları ile sahil bandından etkinlik alanına yürüyen gençler, burada çeşitli marşlar söylediler. Tekirdağ Gençlik Merkezi müzik bölümü eğitmenlerinin sahne aldığı organizasyonda Rumeli ve Trakya yöresine ait şarkılar seslendirildi. 9/8’lik müzikler ile doyasıya eğlenen gençler bayram coşkusunu birlikte yaşadılar.