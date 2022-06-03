Tekirdağ’da Çevre Haftası’nda sualtı temizlik çalışması yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Çevre Haftası dolayısıyla deniz temizliğine dikkat çekmek üzere sualtı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi birimine bağlı 3 dalgıç ve bir botun da katıldığı çalışmada Rumeli İskelesi çevresinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Denizden çıkan atıklar dünya çevre gününde sergilenecek

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada denizden otomobil lastiği, tahta parçaları, cam şişeler, metal teller, demir parçaları, plastik atıklar ve denizi kirleten çok sayıda yabancı madde çıkarıldı.

Denizden çıkarılan atıklar 5 Haziran Pazar Günü, Dünya Çevre Günü çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Rumeli İskelesinde sergilenerek deniz kirliliğine dikkat çekilecek.