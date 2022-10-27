Son Dakika
Adalet Bakanı Bozdağ: "Türk Tabipler Birliği’nin ‘Türk’ ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti’ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, ‘Türk’ ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin
Tekirdağ’da bisiklet hırsızlığı saniye saniye görüntülendi
Tekirdağ’da gece saatlerinde bir siteye giren hırsızlar, 3 adet bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
TEKİRDAĞ 27.10.2022, 13:18
Tekirdağ’da gece saatlerinde bir siteye giren hırsızlar, 3 adet bisikleti çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde siteye giren kimliği belirsiz hırsızlar, 3 adet bisikleti çalarak gözden uzaklaştı. Bisikletlerinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, hırsızlık konusuyla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan hırsızlık anları saniye saniye apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.