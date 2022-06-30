Tekirdağ’da belediye birimleri arası futbol turnuvası başladı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi birimleri arasında düzenlenen futbol turnuvası ilk karşılaşma ile başladı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından birimler arası dostluğu pekiştirmek ve iş yoğunluğunun stresini azaltmak için düzenlenen futbol turnuvası ilk müsabaka ile start aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehre yeni kazandırılan tesislerden biri olan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen müsabaka öncesinde tüm takımların sahada yaptığı açılış seremonisine Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar’ın yanı sıra belediye personelleri katıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 10 takımın 2 farklı grupta mücadele edeceği turnuvada ilk maçlar Fen İşleri Müdürlüğü - 1 ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü - 1 ile Temizlik İşleri Müdürlüğü - 1 ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü - 1 takımları arasında oynandı.

Maçlar oldukça gollü geçerken, birim personelleri sahada ter döken arkadaşları için tezahürat yaptı. Müsabakalara katılan futbolculara baklava ikramının yapılırken, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaların yanı sıra sürpriz hediyelerin de verileceği açıklandı.