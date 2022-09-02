Tekirdağ’da bağlar modern hale geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 2022 yılı Tekirdağ Bağcılığının Modernizasyonu Projesi ile ilgili üreticilere bağ çubuğu ve tel dağıtımı yapıldı.

Düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı. Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından üreticilere toplam bin 984 bağ çubuğu, bin 860 çelik tel dağıtımı yapıldı.

Şarköy İlçesinde 29 bin 650 da bağ alanı mevcut olup 20 bin dekar şaraplık, 9 bin 650 dekar alanda ise sofralık üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. En yaygın şaraplık üzüm çeşitleri semillion, cinsault (şensu), yapıncak gamay sofralık üzüm çeşitleri alphonse, cardinal olarak biliniyor. Son dönemde red glope ve palieri çeşitleri tercih ediliyor.

İlçe genelinde goble sisteminde üzüm üretimi yapılırken son yıllarda üreticilerin yüksek telli terbiye sistemine geçiş yaparak toprak işleme, budama, hastalık zararlılarla mücadelede kolaylık, kalite ve yüksek verim elde edildiğinden yeni kurulan bağlar telli terbiye sistemine uygun olarak gerçekleştiriliyor.