Tekirdağ’da bağ budama yarışması yapılacak

Tekirdağ’da 1. Altın Makas Bağ Budama Yarışması yapılacak.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği "Tekirdağ 1. Altın Makas Bağ Budama Yarışması" yapılacak.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bağ budama yarışmasına; İlimiz Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üzüm üreticileri katılabilir. Yarışma başvuruları 7-18 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Katılım için aşağıdaki başvuru formunun doldurulup imzalandıktan sonra İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilmesi yeterlidir” denildi.

1 Mart 2022 tarihinde Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yapılacak olan yarılamada yarışmacılar, beceri, doğru kesim ve hız üzerinden değerlendirilecek. Yarışmada dereceye girenler için ödül töreni yapılacak ve çeşitli ödüller dağıtılacak.