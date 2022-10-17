Tekirdağ’da atıksu arıtma tesislerine 17.6 milyon TL teşvik verildi.

Su kaynaklarının korunması ve su kalitesinin yükseltilmesi için alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlere atıksu arıtma tesisinde kullanmış oldukları elektrik enerji giderinin yüzde 50’si Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu çerçevede Tekirdağ’daki üç Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait atıksu arıtma tesisine 7 milyon 144 bin 764,67 TL, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’ne ait 15 atıksu arıtma tesisine 4 milyon 756 bin 592,63TL ve 8 münferit atıksu arıtma tesisine 5 milyon 735 bin 41,52 TL olmak üzere toplam 26 adet atıksu arıtma tesisine 17 milyon 636 bin 398,82 TL’lik destek sağlandı.