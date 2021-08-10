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Tekirdağ’da aşure ikramı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Muharrem ayının başlaması dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

TEKİRDAĞ 10.08.2021, 14:57
Tekirdağ’da aşure ikramı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Muharrem ayının başlaması dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Köprübaşı Mevkii’nde Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar ve Sabri Çınar’la birlikte aşure ikramı gerçekleştiren Başkan Yüksel, vatandaşların Muharrem ayını tebrik etti. Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan aşurelere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Aşure ikramı ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşalı hemşehrilerimize, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan ve aşevimizde hazırladığımız aşure ikramında bulunduk. Köprübaşı Mevkii’nde kurulan ikram çadırlarımızda, Belediye Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Uzunlar ve Sabri Çınar ile birlikte, bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ettik. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
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