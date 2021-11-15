Tekirdağ’da armut hasadı

Tekirdağ’da yüzde 50 hibe desteklerinden yararlanarak 2015 yılında ilk fidanları dikilen, toplam 300 dekar alanda kurulu ve 3 çeşit armut yetiştiriciliği yapılan bahçede armudu hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 50 hibe desteklerinden yararlanarak Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 2015 yılında ilk fidanları dikilen, toplam 300 dekar alanda kurulu ve 3 çeşit armut yetiştiriciliği yapılan bahçede armut hasadı başladı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’da hasada katılarak, tesisin ilk kurulumu, üretilen çeşitler ve ürünlerin pazarlaması hakkında teknik bilgiler aldı.

Hasada eşlik eden Öcal, hasat yapan kadın işçilerle de bir süre sohbet ettikten sonra işlerinde kolaylıklar diledi. Aynı işletmenin Hayrabolu ilçesinin diğer mahallelerinde de toplam 600 dekar alanda elma ve şeftali bahçeleri bulunuyor.