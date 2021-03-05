Tekirdağ’da afet eğitimleri

Tekirdağ’da AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, çeşitli kurumlardaki çalışanlara afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

01-07 Mart Deprem haftası etkinlikleri Afet Bilinci Eğitimleri ile başladı. Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, çeşitli kurumlardaki çalışanlara afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Çorlu ilçesinde de ilçe protokolü, muhtarlar, din görevlileri ve gönüllülere dört bölüm halinde 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Çorlu Kaymakamlığı toplantı salonunda Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Etkinliker kapsamında bir alışveriş merkezinde açılan AFAD tanıtım standında alışveriş merkezine gelen vatandaşlara afet ve acil durumlara yönelik temel afet bilinci, İlk 72 Saat ve DASK bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ayrıca İl AFAD Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşlara depremlere karşı alınması gereken konular ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kurumlarda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Deprem haftası etkinliklerimiz Afet Bilinci Eğitimleri ile tüm hafta süresince devam edecektir.