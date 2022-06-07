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Tekirdağ’da AFAD eğitimleri

Tekirdağ il genelinde afet bilincinin oluşturulması amacıyla eğitimler devam ediyor.

TEKİRDAĞ 07.06.2022, 10:38
Tekirdağ’da AFAD eğitimleri

Tekirdağ il genelinde afet bilincinin oluşturulması amacıyla eğitimler devam ediyor.

"2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Katılımcılara okulda verilen eğitimin ilk 72 saatinde afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimler çerçevesinde Kapaklı ilçesinde bulunan Hacı İlbeyi KYK Öğrenci Yurdu personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Yurdun toplantı salonunda verilen eğitimin ilk 72 saatinde katılımcılara afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapılarak DASK, zorunlu deprem sigortası ve sigortalılık bilinci konularına da değinildi.

Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

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