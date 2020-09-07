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Tekirdağ’da açık hava sineması devam ediyor

YAZ MEVSİMİNİN SON GÜNLERİNDE İSE SÜLEYMANPAŞA MERKEZ MAHALLELERİNDE SÜRDÜRÜLEN AÇIK HAVA SİNEMASI, BU HAFTA SONU 100. YIL VE YAVUZ MAHALLESİ’NDEYDİ. CUMA GECESİ 100. YIL MAHALLESİ KAZANDERELİ MEMİŞ PEHLİVAN ORTAOKULU, CUMARTESİ GECESİ İSE YAVUZ MAHALLESİ CUMHURİYET İLKOKULU BAHÇESİNDE BİZİM KÖYÜN ŞARKISI İSİMLİ ÇOCUK FİLMİNİN GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GÖSTERİMLERİN ÖNCESİNDE ÇOCUKLAR MASKOTLARLA DANS EDEREK VE FOTOĞRAF ÇEKTİREREK EĞLENİRKEN, YAPILAN PATLAMIŞ MISIR VE PAMUK ŞEKERİ İKRAMLARI İLE AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİNİ GÜVENLE VE DOYASIYA YAŞADILAR.

TEKİRDAĞ 07.09.2020, 09:41
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Tekirdağ’da açık hava sineması devam ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaz aylarının başında, Korona virüsü salgını nedeniyle sinema ve tiyatro başta olmak üzere tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edilmesi üzerine başlattığı Açık Hava Sineması etkinliğini, özellikle çocuklara yönelik film gösterimleri ile sürdürüyor.

Sahil dolgu alanda Arabalı Sinema etkinliği ile başlayan Açık Hava Sineması etkinlikleri, daha sonra kırsal mahallelerde sosyal mesafeli oturma düzeni ve diğer salgın tedbirlerine uygun şekilde devam etmişti. Her gittiği yerde büyük ilgi gören etkinlik, vatandaşların ve özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı.

Yaz mevsiminin son günlerinde ise Süleymanpaşa merkez mahallelerinde sürdürülen Açık Hava Sineması, bu hafta sonu 100. Yıl ve Yavuz Mahallesi’ndeydi. Cuma gecesi 100. Yıl Mahallesi Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu, Cumartesi gecesi ise Yavuz Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde Bizim Köyün Şarkısı isimli çocuk filminin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimlerin öncesinde çocuklar maskotlarla dans ederek ve fotoğraf çektirerek eğlenirken, yapılan patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramları ile açık havada sinema keyfini güvenle ve doyasıya yaşadılar.

Çocukların yanı sıra ailelerin de ilgi gösterdiği film gösterimlerinin yaz sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.

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