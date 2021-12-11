Tekirdağ’da 700 kestane fidanı dağıtıldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde tarım arazilerinin etkinleştirilmesi kapsamında üreticilere 700 adet kestane fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Şarköy İlçesinde uygulanan Kestane Yetiştiriciliği projesi için 3 çeşitten oluşan 700 adet kestane fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

Şarköy İlçesi Çengelli Mahallesinde Şarköy Kaymakamı Hakan Kılıçkaya ve Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’ın katılımıyla gerçekleşen fidan dağıtımında 13 üreticiye yaklaşık 70 dekar alanda yeni kestane bahçesi tesis edilecek. Proje kapsamında bölgede doğal olarak var olan kestane yetiştiriciliğine ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

Projeden yararlanan çiftçilere havaların müsait olduğu dönemde fidanların kök tuvaletlerini yapmaları, aşı noktalarının toprak seviyesinden 5-10 santimetre yukarıda kalacak şekilde dikmeleri, fidanların 80-100 santimetre yukarıdan Mart ayında tepe kesimlerinin yapılması gerektiği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Projenin uygulandığı Çengelli Mahallesinde gerek ormanlık alanda gerekse kültürel yetiştiriciliği yapılmakta olan kestane yetiştiriciliğinin üreticilere bol bereketli ve hayırlı olması temennisinde bulunuldu.