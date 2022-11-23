Tekirdağ’da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ’da 3 kilo 150 gram esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobille ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada; 3 kilo 150 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 10 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin araçtaki S.İ.M., E.Ç. ve E.A. gözaltına alınarak jandarmada sorgulandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.