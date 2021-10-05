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Tekirdağ’da 175 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 175 litre sahte içki ele geçirildi.

TEKİRDAĞ 05.10.2021, 10:28
Tekirdağ’da 175 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 175 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 115 adet 1.5 litrelik şişelerde mükerrer bandrollü şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal islem başlatıldı.

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