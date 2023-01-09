Tekirdağ’a kıştan önce bahar havası geldi

Geçtiğimiz yıllarda kar yağışının etkili olduğu Tekirdağ’da bu yıl aynı tarihlerde hiç kar yağışı görülmezken, Ocak ayında adeta Nisan-Mayıs havasının hakim olması ise şaşırtıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Ocak ayının ilk haftasını soğuk ve karlı geçiren Tekirdağ’da, 2023 yılının aynı günlerde sıcaklık derecelerinin 10-12’ye kadar çıkması ve bahar aylarının havasının hakim olması şaşırtıyor. Dondurucu soğuk havanın hakim olması gereken bu tarihlerde güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da sahile çıkıp yürüyüş yaptı. Kış ayında yaşanan bahar havasında ağaçlar yapraksız kalırken, anormal durumun karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar da bu durumun iyi olmadığını ifade ederek adeta "yeşilsiz bahar"ı yaşadıklarını dile getirdi.

"Neredeyse insanlar denize girecek"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan vatandaşlardan Gürkan Demir, "Zaten mevsimler birbirine girdi. Geçen yıl bu zamanlarda bele kadar kar yağışı vardı. Çocuklar kar topu oynuyordu. Şu anda neredeyse insanlar denize girecekler. Kimisine göre iyi oluyor, kimisine göre ise kötü oluyor. Mesela çiftçi ağlıyor. Adamın mahsulüne ne yağış var ne de kar hiçbir şey yok. Ama aşağıdaki çay bahçesini işleten adam ise yeri geliyor işlerin çok güzel olduğunu söylüyor. Bence çok sıkıntılı bir durum" ifadelerini kullandı.

"Hiç normal değil”

Sahilde gezen vatandaşlardan Yılmaz Güler ise bu gidişin iyi olmadığını ifade ederek, "İnşallah sonumuz hayırlı olur. Yağmur her şey demektir. Yani ömür demektir. Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Bu hava hiç normal değil. Allah’a isyan değil de bu tarihlerde kış olması lazım. Her şeyin en iyisini Allah bilir" dedi.