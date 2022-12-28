Tekirdağ’a değer katacak projeler basına tanıtıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden projeler basına tanıtıldı. Ulusal ve yerel basın mensuplarına belediyenin projelerini anlatan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, en kısa sürede tüm yatırımların hizmete alınacağını belirtti. Dezavantajlı ailelerin çocuklarına eğitim desteği ve çeşitli kursların yanı sıra hanımlar için de etkinliklerin yapılacağı Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezi, futboldan buz patenine, basketboldan tenise ve motor sporlarına kadar çok sayıda farklı spor dalının deneyimlenebileceği, aynı zamanda sporcu misafirhanelerinin ve sosyal tesislerinin bulunduğu Paşa Spor Vadisi, ata tohumlarının yeniden hayata döndürüldüğü, aynı zamanda Seracılıkta Kadın Eli Projesi ile kadın istihdamına katkı yapan Paşa Tarım Vadisi ile Altınova Mahallesi’nde inşa edilen ve hizmete girmek için gün sayan, deprem bölgesi olan Süleymanpaşa’da çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Arama Kurtarma ve K-9 Eğitim Merkezi’nde basın mensuplarını misafir eden Yüksel, projelerin Süleymanpaşa’nın yanı sıra tüm Trakya’ya değer katacak yatırımlar olduğunu açıkladı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Yüksel, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği basın turunda Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Süleymanpaşa’nın gelecek vizyonunu nasıl şekillendirmek istediklerini aktardı.