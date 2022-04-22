Tekirdağ’a 27 doktor ataması müjdesi

Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel, Tekirdağ ve ilçelerine pratisyen ve uzman doktor ataması müjdesi verdi.

Milletvekili Mustafa Yel yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı 104. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Tekirdağımız için 19’u pratisyen 8’i uzman olmak üzere 27 doktor kadrosu tahsis edilmiştir. Doktorlarımızın atamalarının 27 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yapılacak kura sonucunda belirlenecek ve görevlerine başlayacaklardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlimize ve İlçelerimize hayırlı Uğurlu olsun” dedi.