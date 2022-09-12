Tekirdağ ve Edirne’de 17 bin öğretmen, 259 bin öğrenci ders başı yaptı

20222-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Tekirdağ ve Edirne’de öğrenciler ders başı yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 20222-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin sabahın erken saatlerinde okulun yolunu tuttu. Aylar sonra okullarına kavuşan öğrenciler, yeni sezonun ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına akın etti. Öğretmenlerde ilk ders zilinin çalmasıyla uzun bir aradan sonra öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Tekirdağ il genelinde 12 bin 528 öğretmen, 438’si resmî 166’sı özel olmak üzere 604 okulda bugün itibariyle 204 bin 564 öğrenci eğitim öğretim için ders başı yaptı.

Edirne ile genelinde de 55 bin 417 öğrenci ve 4 bin 762 öğretmen yeni eğitim ve öğretim sezonunda ders başı yaptı.