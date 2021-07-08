Tekirdağ Valisi, vatandaşın derdini dinledi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Halkla Buluşma Günleri” kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Nusratlı Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Yıldırım, vatandaşlara dile getirilen sıkıntılar ile ilgili yetkililerden bilgi alarak sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını, devletin daima vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Sonrasında Nusratlı Mahallesinde seracılık yapan Erol Keskin isimli vatandaşın serasını gezen Vali Yıldırım; “Emeğini ve alın terini toprak ile buluşturan değerli çiftçimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Vali Aziz Yıldırım’a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal eşlik etti.