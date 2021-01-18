banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2021 YKS ve ertelenen sınav tarihleri açıklandı
2021 YKS ve ertelenen sınav tarihleri açıklandı
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?

Tekirdağ sokaklarındaki canlar unutulmadı

Süleymanpaşa Belediyesi, kışın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Belirli noktalarda düzenli olarak sokak hayvanları için kuru mama desteği sağlayan Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeni kedi ve köpek barınma alanları oluşturarak sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarından korunmalarına yardımcı oluyor.

TEKİRDAĞ 18.01.2021, 18:22
3
Tekirdağ sokaklarındaki canlar unutulmadı

Süleymanpaşa Belediyesi, kışın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Belirli noktalarda düzenli olarak sokak hayvanları için kuru mama desteği sağlayan Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeni kedi ve köpek barınma alanları oluşturarak sokak hayvanlarının soğuk hava şartlarından korunmalarına yardımcı oluyor.

Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri, ağır kış şartlarının baş göstermesi ile birlikte merkez mahallelerdeki sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler için yeni barınma alanları oluşturmaya başladı. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen kedi-köpek kulübeleri ve mevcut diğer barınma alanlarına fazladan kuru mama takviyesi de yapan ekipler, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarından olumsuz etkilenmesini minimuma indirmiş oldu.

Veteriner İşleri Biriminden yapılan açıklamada, sokak hayvanları için yeni barınma alanlarının oluşturulmasına devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, yeni alanlar oluşturulurken vatandaşlardan gelen taleplerin de dikkate alındığına dikkat çekilerek, kedi-köpek kulübesi ihtiyacı bulunan alanlarla ilgili hayvanseverlerin 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak talep oluşturabilecekleri belirtildi.
Yorumlar (0)
banner422
-2°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12