Tekirdağ Oryantring Turnuvası Ergene’de düzenlendi

Tekirdağ genelinde bulunan lise öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Oryantring Turnuvası, Ergene’de yapıldı.

Lise öğrencilerinin bireysel ve takım olarak yarıştıkları turnuvada, kız ve erkek kategorilerinde sonuçlar belli oldu. Sonuçlara göre Ergene Velimeşe Anadolu Lisesi bireysel ve takım olarak katıldığı organizasyonda 13 derece alarak turnuvaya adeta damgasını vurdu.

Organizasyonun ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere ödülleri Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Can, Ergene Velimeşe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kamil Duman ve Oryantring Tekirdağ İl Koordinatörü Engin Ülgey tarafından verildi.