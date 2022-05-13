Tekirdağ AFAD kırsal mahallelerde eğitim veriyor

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) vatandaşlarda afet bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan eğitimlere devam ediyor.

2022 yılının "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesiyle tüm yurtta başlatılan afet bilinci seferberliği dolayısıyla AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesi’nde öğrencilere ve vatandaşlara yönelik afet ve acil durum farkındalık eğitimi düzenledi.

Vatandaşlara muhtemel bir afette ilk 72 saat yapılması gerekenler, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapılırken DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.