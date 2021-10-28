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Tekirdağ adliyesinde afet eğitimi
Tekirdağ AFAD eğitmen personelince adliye personeline afet eğitimi verildi.
TEKİRDAĞ 28.10.2021, 14:47
Tekirdağ AFAD eğitmen personelince adliye personeline afet eğitimi verildi.
2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, AFAD tarafından “Tekirdağ Adliyesi" personeline Afet Bilinci Eğitimi" gerçekleştirildi. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasındave sonrasındadoğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.