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Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim olurken, balıkçılar da Marmara Denizi’ne açılamıyor.

TEKİRDAĞ 07.09.2021, 14:40
Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim olurken, balıkçılar da Marmara Denizi’ne açılamıyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, “Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de Kuzey ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/s) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor” diye yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi’nde dün başlayan poyraz 2 gündür etkisini sürdürüyor. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri da 2 gündür Marmara Denizi’ne açılamıyor.


Marmara’nın kıyılarında poyraz etkisini sürdürüyor.

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